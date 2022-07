PM मोदी ने दोस्त शिंजो आबे पर हुए हमले पर जताया दुख, बोले- मेरी प्रार्थनाएं उनके साथ

नेशनल डेस्क: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर देश के पश्चिमी हिस्से में चुनाव प्रचार के एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान शुक्रवार को एक शख्स ने गोली चला दी। शिंजो आबे

गंभीर रूप से घायल हैं और फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे पर हुई फायरिंग पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मेरे प्रिय मित्र शिंजो पर हुए हमले से बहुत व्यथित हूं। हमारे विचार और प्रार्थनाएं उनके, उनके परिवार और जापान के लोगों के साथ हैं। पीएम मोदी और शिंजो आबे की दोस्ती जगजाहिर है।

पीएम मोदी कई मौकों पर अपने दोस्त आबे को याद कर चुके हैं। पीएम मोदी ने शिंजो आबे को खुद वाराणसी की सैर करवाई थी और दोनों ने साथ में गंगा आरती भी की थी। पिछले साल आबे को भारत के सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

Video of the scene where Former Japanese PM Shinzo Abe was shot. Paramedics actively working on Abe and reportedly the suspect being carried out. pic.twitter.com/9DYrmCoxBX