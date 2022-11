Vande Bharat Express: देश को मिली 5वीं वंदे भारत ट्रेन, PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के क्रांतिवीर संगोली रायण्णा (केएसआर) रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली ‘वंदे भारत' एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन बेंगलुरु के रास्ते मैसूर और चेन्नई के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री ने ‘भारत गौरव काशी दर्शन' ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, जो रेलवे की ‘भारत गौरव' ट्रेन नीति के तहत कर्नाटक के मुजराई विभाग द्वारा चलाई जाएगी।

Hon'ble PM Shri @NarendraModi Ji flags off Vande Bharat Express at KSR railway station in Bengaluru.



This is the first semi-high speed train for South India and fifth in the country. pic.twitter.com/6dMWqH1bki — Sambit Patra (@sambitswaraj) November 11, 2022