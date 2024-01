पीएम मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र को दी शुभकामनाएं, जानिए कौन होगा मुख्य अथिति

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, "75वें गणतंत्र दिवस के विशेष अवसर पर शुभकामनाएं। जय हिंद!" राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह के बाद शुरू हुई अमृत काल की यात्रा के भव्य समारोह में देश का नेतृत्व करेंगी।

देश के अपने समस्त परिवारजनों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद!



Best wishes on special occasion of the 75th Republic Day. Jai Hind! — Narendra Modi (@narendramodi) January 26, 2024