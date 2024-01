'विकास परियोजनाएं तमिलनाडु की प्रगति को मजबूत करेंगी', तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में बोले पीएम मोदी

नेशनल डेस्क: पीएम मोदी मंगलवार को दो दिवसीय दक्षिण दौरे पर तिरुचिरापल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री ने तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि, ''मैं कामना करता हूं कि वर्ष 2024 सभी के लिए शांतिपूर्ण और समृद्ध हो। यह सौभाग्य की बात है कि 2024 में मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम तमिलनाडु में हो रहा है। आज लगभग 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं तमिलनाडु की प्रगति को मजबूत करेंगी। मैं आपको इन परियोजनाओं के लिए बधाई देता हूं।''



प्रधानमंत्री ने कहा, ''भारत को तमिलनाडु की जीवंत संस्कृति और विरासत पर गर्व है। मेरे कई तमिल मित्र थे और मुझे उनसे तमिल संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं खुद को रोक नहीं पाता।" तमिलनाडु के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पवित्र सेनगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया गया था, जो तमिल विरासत ने देश को दिए गए सुशासन के मॉडल से प्रेरणा लेने का एक प्रयास है।



#WATCH | Tiruchirappalli, Tamil Nadu: PM Narendra Modi says, "The last few weeks of 2023 were difficult for many people in Tamil Nadu. We lost many of our fellow citizens due to heavy rainfall. There has also been a significant loss of property... The central government stands… pic.twitter.com/JdyyBOk4j4 — ANI (@ANI) January 2, 2024