दिवाली मनाने कारगिल पहुंचे पीएम मोदी, जवानों संग गाया 'वंदे मातरम्', देखें VIDEO

करगिल: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर बार की तरह इस बार भी दिवाली मनाने जावनों के साथ कारिगल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जहां जवानों को संबोधित किया वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल में सशस्त्र बलों के सदस्यों के साथ ‘वंदे मातरम’ भी गाया। इस बीच सैनिकों के बीच पीएम मोदी ताली बजाते हुए नजर आए।

इसके साथ ही पीएम मोदी ने दिवाली के अवसर पर कहा कि भारत ने हमेशा युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में देखा है, लेकिन सशस्त्र बलों के पास देश पर बुरी नजर रखने वाले किसी भी व्यक्ति को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत और रणनीति है। मोदी ने दिवाली पर यहां सशस्त्र बलों को संबोधित करते हुए 1999 में करगिल संघर्ष के बाद इस सीमावर्ती क्षेत्र की अपनी यात्रा को भी याद किया, जब भारतीय सेना ने आतंक के फन को कुचला था।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ है जब करगिल ने विजय पताका नहीं फहराया है। उन्होंने कहा कि दिवाली ‘‘आतंक के अंत के उत्सव’’ का प्रतीक है। मोदी ने देश की सीमा पर दिवाली मनाने की अपनी परंपरा को जारी रखते हुए कहा कि मैंने करगिल युद्ध को करीब से देखा है। यह मेरा कर्तव्य था जो मुझे उस समय करगिल ले आया था। उस समय की कई यादें हैं जब जीत की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। हमारे सशस्त्र बलों के पास रणनीति के साथ-साथ ताकत भी है। अगर कोई हम पर बुरी नजर डालने की हिम्मत करता है, तो हमारे तीनों सशस्त्र बल अच्छी तरह से जानते हैं कि मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाता है।

#WATCH | We've never viewed war as first option...Be it the war in Lanka or Kurukshetra, we tried till last to postpone it. We're against war but peace can't be there without strength. If anyone dares to look at us with evil eyes, our armed forces will give a befitting reply: PM pic.twitter.com/pW4O79KpMT