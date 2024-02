UAE की यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी , बोले- अपने भाई शेख से मिलने को उत्सुक हूं

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। दौरे के दौरान पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ विभिन्न विषयों पर वार्ता करेंगे और साथ ही अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। यह 7वां मौका है जब 2015 के बाद पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा गए। रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित किया और कहा कि वह उनसे मिलने को उत्सुक हैं।

मोदी ने कहा कि भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और हाल के वर्षों में दोनों देशों के बहुआयामी संबंध सभी क्षेत्रों में गहरे हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और कतर की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होने से पहले मोदी ने एक बयान में यह भी कहा कि पिछले नौ वर्षों में व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में यूएई के साथ भारत का सहयोग कई गुना बढ़ा है। यह यूएई की प्रधानमंत्री मोदी की सातवीं और 2014 के बाद से कतर की दूसरी यात्रा होगी।

शेख से मिलने को उत्सुक हैं

उन्होंने कहा, "भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हाल के वर्षों में, हमारे बहुआयामी संबंध उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान-प्रदान, दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार और निवेश, हमारी ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने और संस्कृति और शिक्षा में सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में गहरे हुए हैं।" उन्होंने कहा कि अबू धाबी में वह संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिलने तथा दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर व्यापक विचार-विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। मोदी ने कहा उन्हें हाल ही में गुजरात में नाहयान की मेजबानी करने का सौभाग्य मिला, जहां वह वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के निमंत्रण पर वह 14 फरवरी को दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं की सभा को संबोधित करेंगे।

Prime Minister Narendra Modi departs for the United Arab Emirates (UAE).



This is PM Modi's seventh visit to the UAE since 2015 and the third in the last eight months.