'पीएम मोदी ने AAP को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी', अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री पर हमला

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से रिहा होने के बाद आज हनुमान मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने एक सभा संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी तानाशाही चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं।



'पीएम मोदी ने AAP को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी'

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "सीधा जेल से मैं आपके बीच आ रहा हूं। 50 दिन के बाद आपके बीच आकर अच्छा लग रहा है। अभी मैंने परिवार के साथ मंदिर जाकर दर्शन किए। किसी को उम्मीद नहीं थी की चुनाव के बीच में मैं आपके बीच आ जाऊंगा लेकिन हमारे ऊपर बजरंग बली कृपा है। हमारी पार्टी को कुचलने, खत्म करने में प्रधानमंत्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ पार्टी के चार टॉप के नेता को जेल भेज दिया गया। यह एक पार्टी नहीं एक सोच हैं, जितना यह खत्म करेंगे उतनी यह पार्टी बढ़ेगी। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, वे(प्रधानमंत्री) उनसे सबसे पहले AAP पार्टी के बारे में 10-15 मिनट बात करते हैं।"



#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal says "...Our Aam Aadmi Party is a small party, present in two states. But the Prime Minister left no stone unturned to crush our party and sent four leaders to jail simultaneously. If four top leaders of big parties go to jail, the party ends.… pic.twitter.com/srNOf88krZ — ANI (@ANI) May 11, 2024