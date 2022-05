किसी को बिना पता चले सरकारी प्रोजेक्ट को 'तीसरी आंख' से देखते हैं PM मोदी, खुद बताया कैसे ड्रोन से रखते हैं नजर

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 'ड्रोन तकनीक को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, वह अद्भुत है। जो ऊर्जा नजर आ रही है, वह भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। यह भारत में रोजगार के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती हैं।' दिल्ली के प्रगति मैदान में शुक्रवार को दो दिवसीय 'भारत ड्रोन महोत्सव 2022' का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में जहां भी सरकारी परियोजनाओं पर काम हो रहा है, हर जगह वहां जाना तो संभव नहीं है, ऐसे में मैं ड्रोन के जरिए नजर रख सकता हूं।

"I conduct surprise inspections of development work across the country with the help of drones," says PM Modi at 2-day Bharat Drone Mahotsav 2022 in Delhi