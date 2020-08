नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम को इस रविवार लाइक से ज्यादा डिसलाइक मिले। पीएम के यूट्यूब अकाउंट पर 30 अगस्त, 2020 के ‘Prime Minister Narendra Modi’s Mann Ki Baat with the Nation’ टाइटल वाले कार्यक्रम को अब तक 50 हजार से ज्यादा लाइक मिले है जबकि हैरान करने वाली बात है कि इसको 3 लाख से ज्यादा डिसलाइक मिले हैं। पीएम मोदी के इस रविवार को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम को भाजपा के यू-ट्यूब चैनल पर 50,436 लाइक मिले हैं जबकि 380,355 डिसलाइक मिले हैं। इस कार्यक्रम को टोटल व्यूज 1,273,471 मिले हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम को इस रविवार लाइक से ज्यादा डिसलाइक मिले। पीएम के यूट्यूब अकाउंट पर 30 अगस्त, 2020 के ‘Prime Minister Narendra Modi’s Mann Ki Baat with the Nation’ टाइटल वाले कार्यक्रम को अब तक 50 हजार से ज्यादा लाइक मिले है जबकि हैरान करने वाल

Stories You May Like