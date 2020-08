प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘राष्ट्रीय हथकरघा दिवस'' (National Handloom Day) पर इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की सराहना करते हुए कहा है कि स्वदेशी शिल्प को संरक्षित करने के उनके प्रयास सराहनीय हैं। मोदी ने आज यहां एक ट्विट संदेश में कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हम अपने जीवंत एवं उर्जावान हथकरघा और

नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' (National Handloom Day) पर इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की सराहना करते हुए कहा है कि स्वदेशी शिल्प को संरक्षित करने के उनके प्रयास सराहनीय हैं। मोदी ने आज यहां एक ट्विट संदेश में कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हम अपने जीवंत एवं उर्जावान हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को नमन करते हैं।

On National Handloom Day, we salute all those associated with our vibrant handloom and handicrafts sector. They have made commendable efforts to preserve the indigenous crafts of our nation. Let us all be #Vocal4Handmade and strengthen efforts towards an Aatmanirbhar Bharat. pic.twitter.com/XD7cs9ES7F