'पाकिस्तान को कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मजबूर कर दिया' पीएम मोदी का पुकाना वीडियो हुआ वायरल

नेशनल डेस्क: पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत से पूरी दुनिया वाकिफ है कि किस तरह से पाकिस्तान आर्थिक संकट झेल रहा है। लोगों को रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल करने वाले खाने-पीने की चीज़ों के भी लाले पड़ गए है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना विडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नरेंद्र मोदी कहते दिख रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मजबूर कर दिया है।

दरअसल, यह वीडियो 2019 में बाड़मेर का जहां पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि 'भाइयों-बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मजबूर कर दिया है', वहीं अब इस वीडियो को शेयर करते हुए विपक्षी नेता शहबाज सरकार पर हमलावर हैं।



#WATCH via ANI multimedia | Why Modi becomes ‘Talk of The Town’ in Pak?https://t.co/pfppaihIGm — ANI (@ANI) January 16, 2023