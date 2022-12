PM मोदी ने 'सदैव अटल' पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि,बोले-भारत के लिए उनका योगदान अमिट

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री ‘‘भारत रत्न'' अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि भारत के लिए उनका योगदान अमिट है। पीएम मोदी ने 'सदैव अटल' पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत भाजपा के तमाम नेताओं ने भी 'सदैव अटल' पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि दी।

Prarthana Sabha on birth anniversary of Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee ji at Sadaiv Atal. https://t.co/eWhErqcDjo — BJP (@BJP4India) December 25, 2022