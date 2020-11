प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के पहले उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 145 वीं जयंती पर आज विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में ''स्टैच्यू ऑफ यूनिटी'' पहुंचकर सरदार पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पटेल जी की जयंती को देश भर में राष्ट्र

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के पहले उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 145 वीं जयंती पर आज विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पहुंचकर सरदार पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पटेल जी की जयंती को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

