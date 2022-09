Shaheed Bhagat Singh Jayanti: PM मोदी का शहीद भगत सिंह को नमन, बोले-उनका साहस हमें बहुत प्रेरित करता है

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्‍हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘‘शहीद भगत सिंह की जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूं। उनका साहस हमें बहुत प्रेरित करता है। देश के लिए उनके दृष्टिकोण को हम साकार करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।''

I bow to Shaheed Bhagat Singh Ji on his Jayanti. His courage motivates us greatly. We reiterate our commitment to realise his vision for our nation. pic.twitter.com/0mxyWEcqEo — Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2022