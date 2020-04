दुनियाभर में कोरोनोवायरस के प्रकोप के मद्देनजर, फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने सितारों ने एकजुटता दिखाई है। कोरोना को लेकर लोगों के डर को दूर करने के लिए ''मुस्कुराएगा इंडिया'' नाम का एक म्यूजिक वीडियो रिलीज किया गया है, जिसकी प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की है...

फिर मुस्कुराएगा इंडिया...



फिर जीत जाएगा इंडिया...



India will fight. India will win!



Good initiative by our film fraternity. https://t.co/utUGm9ObhI