कतर में पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत, दोहा में शेख तमीम अल थानी से की मुलाकात

नेशनल डेस्क: दोहा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी के साथ बातचीत की, इसके कुछ दिनों पहले कतर ने आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया, जिन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार होने के बाद मौत की सजा सुनाई गई थी।

संयुक्त अरब अमीरात की दो दिवसीय यात्रा के समापन के बाद मोदी कल रात कतर की राजधानी पहुंचे। अपने आगमन के तुरंत बाद, मोदी ने कतर के प्रधान मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मुलाकात की। अब्दुलरहमान कतर के विदेश मंत्री भी हैं।



#WATCH | Prime Minister Narendra Modi accorded a ceremonial welcome during his Qatar visit, PM meets the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani in Doha. pic.twitter.com/jbwStwaM7z