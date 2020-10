प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केवडिया में आरोग्य वन की शुरुआत की। इस वन में करीब पांच लाख से ज्यादा औषधियां हैं। पीएम मोदी ने यहां गोल्फ कार्ट में बैठ पूरे वन का चक्कर लगाया, इसके अलावा सेल्फी प्वाइंट का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने आरोग्य वन की कई औषधियां के बारे में जानकारी भी ली। इस द

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केवडिया में आरोग्य वन की शुरुआत की। इस वन में करीब पांच लाख से ज्यादा औषधियां हैं। पीएम मोदी ने यहां गोल्फ कार्ट में बैठ पूरे वन का चक्कर लगाया, इसके अलावा सेल्फी प्वाइंट का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने आरोग्य वन की कई औषधियां के बारे में जानकारी भी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री विजय रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद रहे। वहीं इससे पहले अहमदाबाद पहुंचते ही सबसे पहले पीएम मोदी गांधीनगर स्थित पूर्व सीएम केशुभाई पटेल के घर उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। केशुभाई पटेल का गुरुवार को निधन हो गया था। मार्च में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने के बाद से मोदी का अपने गृह राज्य गुजरात का यह पहला दौरा है।

#WATCH| Gujarat: Prime Minister Narendra Modi takes a tour of 'Arogya Van' in Kevadia after inaugurating it. pic.twitter.com/9QXx0IL3Jh