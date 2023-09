आसियान समिट में हिस्सा लेने के बाद वापस दिल्ली लौटे पीएम मोदी, G20 समिट की तैयारियों की करेंगे समीक्षा

नेशनल डेस्क : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की अपनी "बहुत छोटी लेकिन उपयोगी" यात्रा के बाद भारत पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया में 20वें आसियान-भारत और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और इसके भविष्य के पाठ्यक्रम को तैयार करने पर आसियान भागीदारों के साथ व्यापक चर्चा की।



उन्होंने इंडो-पैसिफिक में आसियान की केंद्रीयता की पुष्टि की और भारत के इंडो-पैसिफिक महासागर की पहल (आईपीओआई) और इंडो-पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक (एओआईपी) के बीच तालमेल पर प्रकाश डाला। उन्होंने आसियान-भारत एफटीए (एआईटीआईजीए) की समीक्षा को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। भारत पहुंचने के बाद पीएम मोदी जी20 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं।



पीएम मोदी ने 12-सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए 12-सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें कनेक्टिविटी, डिजिटल परिवर्तन, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव, समकालीन चुनौतियों का समाधान लोगों से लोगों के बीच संपर्क और रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करना शामिल है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में अपनी टिप्पणी में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है और भारत-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक मामलों पर बातचीत और सहयोग के लिए नेताओं के नेतृत्व वाला एकमात्र तंत्र है। उन्होंने यह भी कहा कि यह एशिया में प्राथमिक विश्वास-निर्माण तंत्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Had a very short but fruitful Indonesia visit, where I met ASEAN and other leaders. I thank President @jokowi, the Indonesian Government and people for their welcome. pic.twitter.com/wY82TMzDvY