नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंडिया आडियाज समिट को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत में निवेश करने के फायदे गिनाए। उन्होंने बताया कि किस-किस सेक्टर में संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में निवेश का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हेल्थ सेक्टर में निवेश करने के लिए आपको आमंत्रित करता है। भारत का हेल्थकेयर सेक्टर 22 फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।



प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एनर्जी सेक्टर में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। भारत खुद को गैस बेस्ड इकॉनमी में बदल रहा है। इस क्षेत्र में अमेरिका की कंपनियों के लिए काफी अवसर होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश करने के लिए आप आमंत्रित हैं। भारत में अब तक का सबसे बड़ा इन्फ्रास्टक्चर निर्माण चल रहा है। पीएम ने डिफेंस और स्पेस सेक्टर में निवेश करने के लिए न्योता दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हम डिफेंस में निवेश के लिए FDI लिमिट बढ़ाकर 74 फीसदी कर रहे हैं।

