CWG 2022: कॉमनवेल्थ में भारत को मिला तीसरा गोल्ड, PM मोदी बोले-वेटलिफ्टर अचिंता शेउली ने किया कमाल

नेशनल डेस्क: अचिंता शेउली ने राष्ट्रमंडल खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा (weightlifting competition) में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी रखते हुए पुरूषों के 73 किलो वर्ग में नए रिकॉर्ड के साथ बाजी मारकर देश को तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया है।

Before our contingent left for the Commonwealth Games, I had interacted with Achinta Sheuli. We had discussed the support he received from his mother and brother. I also hope he gets time to watch a film now that a medal has been won. pic.twitter.com/4g6BPrSvON — Narendra Modi (@narendramodi) August 1, 2022