हिमाचल चुनाव: एंबुलेंस को रास्ता देने के लिए PM Modi ने रोका काफिला

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश चुनाव के प्रचार के लिए बैक-टू-बैक रैलियां कर रहे हैं। बुधवार को पीएम मोदी ने देवभूमि हिमाचल में ताबड़तोड़ रैलियां कीं। वहीं इस दौरान पीएम मोदी का काफिला कुछ देर के लिए रुक गया। दरअसल पीएम मोदी कांगड़ा से गुजर रहे थे कि तभी एक एंबुलेंस को रास्ता देने के लिए उन्होंने अपना काफिला रुकवा दिया। जब एंबुलेंस वहां से गुजरी तब पीएम मोदी का काफिला भी रवाना हुआ।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi stopped his convoy to let an Ambulance pass in Chambi, Himachal Pradesh pic.twitter.com/xn3OGnAOMT — ANI (@ANI) November 9, 2022