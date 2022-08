CWG में पदक जीतने वालों की मेजबानी करेंगे पीएम मोदी, भारतीय खिलाड़ियों ने 61 मेडल किए अपने नाम

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के पदक विजेताओं से शानिवार को मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री अपने सरकारी आवास पर सुबह करीब 11 बजे भारतीय खिलाड़ियों की मेजबानी करेंगे। इस बार भारत ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य समेत कुल 61 पदक अपने नाम किए और चौथे स्थान पर रहा। भारत 18वीं बार इन खेलों में हिस्सा ले रहा था और इसमें कुल 104 पुरुष और 103 महिलाओं ने हिस्सा लिया। भारत के लिए पुरुषों ने 35 और महिलाओं ने 26 मेडल अपने नाम किए।

