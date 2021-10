प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए यह संघ भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक आवाज बनना चाहता है। भारत को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत और अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए यह संघ सरकार और उसकी एजेंसियों सहित भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के सभी हितधारकों के लिए नीतिगत वकालत करेगा और उनके साथ समन्वय बनाए रखेगा। एन एंड टी एवं एनएक्सटी (N&T and NXT) के वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष (डिफेंस) जयंत पटेल इस संघ के पहले अध्यक्ष होंगे और भारती एयरटेल के चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर राहुल वत्स इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ए. के. भट्ट को इस संघ का महानिदेशक बनाया गया है।

