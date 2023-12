BSF के 59वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा- हमारे राष्ट्र की रक्षा में उनकी वीरता समर्पण का प्रमाण है

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 59वें स्थापना दिवस पर शुक्रवार को इस उत्कृष्ट बल की सराहना की और कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए उनकी वीरता और अटूट भावना उनके समर्पण का प्रमाण है।







मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "बीएसएफ के स्थापना दिवस पर हम इस उत्कृष्ट बल की सराहना करते हैं, जिसने हमारी सीमाओं के संरक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। हमारे राष्ट्र की रक्षा में उनकी वीरता और अटूट भावना उनके समर्पण का प्रमाण है।

On BSF’s Raising Day, we laud this excellent force, which has made a mark as a guardian of our frontiers. Their valour and unwavering spirit in protecting our nation is a testament to their dedication. I would also like to appreciate the role of BSF during rescue and relief work… pic.twitter.com/6WswNLDbQB — Narendra Modi (@narendramodi) December 1, 2023