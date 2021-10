प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नवरात्रि आरंभ होने पर इस पर्व के पहले दिन देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्रि सभी के जीवन में शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं।

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नवरात्रि आरंभ होने पर इस पर्व के पहले दिन देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्रि सभी के जीवन में शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आने वाले दिन जगत जननी मां की पूजा के लिए स्वयं को समर्पित करने के हैं। नवरात्रि सभी के जीवन में शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए।''

It is Day 1 of Navratri and we pray to Maa Shailputri. Here is a Stuti that is devoted to her. pic.twitter.com/nzIVQUrWH8