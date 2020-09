नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इजराइल के लोगों और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को यहूदी नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं। मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘मेरे दोस्त नेतन्याहू, इजराइल के लोगों और दुनिया भर में यहूदी समुदाय के लोगों को रोश हशनाह की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल सभी के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि लाए। शाना तोवा!'' बता दें रोश हशनाह (Rosh Hashanah) यहूदी नव वर्ष (Jewish New Year) है, जिसका अर्थ है वर्ष का प्रमुख या वर्ष का पहला। यह हिब्रू कैलैंडर (Hebrew Calendar) के सातवें महीने तिश्रेयी (Tishrei) के पहले दिन से शुरू होता है। यहूदी नव वर्ष का पर्व ग्रेगोरियन कैलेंडर के सितंबर या अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। इस साल रोश हशनाह 18 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर को समाप्त होगा। माना जाता है कि रोश हशनाह शब्द का इस्तेमाल पहली बार छठी शताब्दी ई.पू. में मिश्ना (Mishna) में किया गया था। यहूदी समुदाय के लोग इस पर्व को विभिन्न परंपराओं, रीति-रिवाजों, भोजन की तैयारी इत्यादि का पालन करके मनाया जाता है।

