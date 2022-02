प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को रविदास जयंती के अवसर पर दिल्ली के करोल बाग स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पहुंचे। यहां पहुंचकर पीएम मोदी ने मंदिर पूजा-अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी मंदिर में मौजूद महिलाओं के बीच पहुंचे और उनके साथ बैठकर भजन-कीर्तन किया और मंजीरा भी बजाया।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi takes part in 'Shabad Kirtan' at Shri Guru Ravidas Vishram Dham Mandir in Delhi's Karol Bagh on the occasion of Ravidas Jayanti



Source: DD pic.twitter.com/pa2YLWqFnE