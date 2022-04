Corona Free State In India: ‘कोरोना-मुक्त' हुआ ये स्टेट, नहीं है एक भी एक्टिव केस

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। पीएम मोदी देश के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट (Most Powerful Indians) में पहले नंबर पर हैं। इस लिस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। पीएम मोदी देश के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट (Most Powerful Indians) में पहले नंबर पर हैं।

Stories You May Like