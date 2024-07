पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को दी जन्मदिन की बधाई, बोले- आपके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं

नेशनल डेस्क. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का आज जन्मदिन है। कांग्रेस अध्यक्ष आज 82 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खरगे को जन्मदिन की बधाई दी है।



पीएम मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा- "कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना है।

Birthday wishes to Congress President and the Leader of Opposition in the Rajya Sabha, Shri Mallikarjun Kharge Ji. Praying for his long and healthy life. @kharge— Narendra Modi (@narendramodi) July 21, 2024