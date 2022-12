पीएम ने संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, कहा- देश उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनकी सेवा, बहादुरी और बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘2001 के संसद हमले के दौरान शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। हम उनकी सेवा, बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे।''



Paid homage to those who were martyred during the 2001 Parliament attack. We will never forget their service, bravery and sacrifice. pic.twitter.com/uI5SrtW2xQ — Narendra Modi (@narendramodi) December 13, 2022