बंगाल में चुनावी के दौरान पीएम को मिला मदर्स डे का तोहफा, कहा- '365 दिन मां की भी पूजा करते हैं...'

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल के हुगली में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में नजर भीड़ में खड़े दो युवकों पर पड़ी। इन दोनों युवकों के हाथ में पीएम मोदी और उनकी मां का स्केच पकड़ा हुआ था। जब उन्होंने तस्वीर देखी तो उन्होंने उसे नीचे करने के लिए समझाया, ताकि उनके हाथों में दर्द न हो।

मंच पर जनसभा को संबोधित करने के दौरान अचानक पीएम थोड़ी देर के लिए रुक गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि 'यहां दो सज्जन दो कोने में चित्र बनाकर लाए हैं और कब से हाथ ऊपर करके खड़े हैं। आपका हाथ दर्द करने लगेगा, लेकिन आप इतने प्यार से लेकर आए हैं। और वो भी मेरी मां का चित्र बनाकर लाए हैं।'

#WATCH | On the occasion of Mother's Day, Prime Minister Narendra Modi was gifted a portrait of his mother Late Heeraben Patel during his public rally in Hooghly, West Bengal. pic.twitter.com/4h6ctu6dj9