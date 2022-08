​​​​​​​जहांगीरपुरी हिंसा मामला: बदमाश शेख सिकंदर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सर पर था 25 हजार का इनाम

नेशनल डेस्क: दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में वांछित एक व्यक्ति को शनिवार को उत्तर पश्चिमी दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जहांगीरपुरी निवासी शेख सिकंदर (38) अप्रैल में हुई हिंसा के बाद से फरार था और उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का नकद इनाम घोषित किया गया था।

Special Staff of North-West District arrested a notorious criminal Sheikh Sikandar, who was involved in Jahangirpuri riots and a cash reward of Rs 25000 was announced on his arrest by Delhi Police Commissioner: Delhi Police pic.twitter.com/TkplveB9mZ