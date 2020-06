गुजरात के सूरत में महिला बैंककर्मी के साथ एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा मारपीट करते का वीडियो वायरल होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सख्त लहजे में कहा कि यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान को नुकसान पहुंचाने की इजाज

नेशनल डेस्कः गुजरात के सूरत में महिला बैंककर्मी के साथ एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा मारपीट करते का वीडियो वायरल होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सख्त लहजे में कहा कि यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान को नुकसान पहुंचाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। वित्त मंत्री ने सूरत शहर के पुलिस आयुक्त आर. बी. ब्रह्मभट्ट के साथ यह मामला उठाया था, जिसके बाद कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। सीतारमण ने ट्वीट किया कि मेरे कार्यालय को सूचित किया गया है कि पुलिस आयुक्त खुद केनरा बैंक की सरोली शाखा गए और उन्होंने कर्मचारियों को पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया।

Yesterday at surat a customer named Ghanshyam Bhai dulha bhai along with a police man named Subhash Bhai Parag bhai entered in bank premises and slapped & manhandled lady staff after 4.30 PM and forced Bank staff for passbook despite knowing printer was damaged. #ShameSuratPolice pic.twitter.com/olPeYhSryS

आरोपी पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। ट्विटर पर मंगलवार को कांस्टेबल द्वारा महिला बैंककर्मी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। यह कांस्टेबल वर्दी में भी नहीं था। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ‘शेमसूरतपुलिस’ ट्रेंड करने लगा था।

वीडियो में सूरत के केनरा बैंक की एक शाखा में महिला बैंककर्मी के साथ बैंक के भीतर ही एक पुलिस कांस्टेबल को मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। सीतारमण ने कहा कि हमारी इस मामले पर नजदीकी नजर है। सभी बैंककर्मियों की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस चुनौतीपूर्ण समय में बैंककर्मी लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा और सम्मान को नुकसान पहुंचाने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी।

Is this the way you treat a women @CP_SuratCity, is he entering the restricted area of bank premises to set an example for the criminals ?? #ShameSuratPolice pic.twitter.com/TbGPNMYLpT