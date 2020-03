उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद और मौजपुर इलाकों में संशोधित नागरिकता कानून को लेकर हुई झड़पों में दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई जबकि पुलिस उपायुक्त घायल हो गए। मौजपुर चौराहे सहित पूरे इलाके में जहां पुलिसकर्मियों को उपद्रवियों ने सड़कों पर निशाना बनाया...

नेशनल डेस्क: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद और मौजपुर इलाकों में संशोधित नागरिकता कानून को लेकर हुई झड़पों में दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई जबकि पुलिस उपायुक्त घायल हो गए। मौजपुर चौराहे सहित पूरे इलाके में जहां पुलिसकर्मियों को उपद्रवियों ने सड़कों पर निशाना बनाया, वहीं जब पुलिस उन्हें नियंत्रण करने आई तो छतों से लोगों ने उन पर पत्थर फेंके। जब प्रदर्शनकारी खुलेआम गोलियां बरसा रहे थे तब दिल्ली पुलिस के जवान जांबाजी के साथ उनका सामना कर रहे थे।

Chilling that this man is still free. This anti-CAA protestor reportedly ran up to the cop here and shouted ‘maar dunga tumhein’ while pointing the gun at him, reports ⁦@priyanktripathi⁩ pic.twitter.com/9TgL9FiE4x