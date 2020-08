मणिपुर में जारी सियासी संकट टल गया है। भाजपा नेतृत्व की सरकार ने बहुमत परीक्षण में विश्वासमत हासिल कर लिया है। विश्वासमत मतदान के दौरान सभी 28 भाजपा विधायक, और 16 कांग्रेस विधायक मौजूद थे। कांग्रेस के 8 विधायक अनुपस्थित थे। विश्वास मत के बाद, कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताया और सदन में कुर्सियां...

इम्फालः मणिपुर में जारी सियासी संकट टल गया है। भाजपा नेतृत्व की सरकार ने बहुमत परीक्षण में विश्वासमत हासिल कर लिया है। विश्वासमत मतदान के दौरान सभी 28 भाजपा विधायक, और 16 कांग्रेस विधायक मौजूद थे। कांग्रेस के 8 विधायक अनुपस्थित थे। विश्वास मत के बाद, कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताया और सदन में कुर्सियां उछालीं।

Manipur BJP government has won trust vote by voice vote in the Assembly. All 28 BJP MLAs, and 16 Congress MLAs were present during voting. 8 Congress MLAs were absent. After the trust vote, Congress MLAs raised protest & threw chairs in the well of the House. pic.twitter.com/YBuhwCsvsj