राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 10 दिन में वायु प्रदूषण के स्तर में तेजी से इजाफा हुआ है। IMA ने कहा कि दिल्ली में शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350 से ऊपर रहा वहीं सुरक्षित सीमा 0-50 के बीच है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के वायु प्रदूषण संबंधी आंकड़े दर्शाते हैं कि दिल्ली में पीएम 10 और पीएम 2.5 का स्तर सामान्य स्तर से अधिक है। हवा की खराब गुणवत्ता से दमा, SOPD, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी बीमारियां बढ़ सकती हैं।

