ब्रॉन्ज जीतने पर भावुक हुई पूजा गहलोत ने देश से मांगी माफी, PM मोदी बोले- यह जश्न का समय

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games 2022) में भारतीय खिलाड़ियों के कई पदक जीतने के बाद रविवार को खिलाड़ियों के प्रयासों की सराहना की। महिलाओं की 50 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भावुक हुई और लोगों से माफी मांगने वाली भारतीय पहलवान पूजा गहलोत के एक वीडियो को टैग करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ‘‘पूजा, आपके पदक के लिए उत्सव होना चाहिए, माफी नहीं।'' उन्होंने कहा, ‘‘आपकी जीवन यात्रा हमें प्रेरित करती है, आपकी सफलता हमें प्रसन्न करती है। आपकी किस्मत में कई शानदार चीजें हैं....चमकते रहें!''

Pooja, your medal calls for celebrations, not an apology. Your life journey motivates us, your success gladdens us. You are destined for great things ahead…keep shining! ⭐️ https://t.co/qQ4pldn1Ff — Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2022