मेरे भाषण के कुछ अंश हटा दिए गए, क्या यह सही है? अडानी मामले को लेकर खरगे का मोदी सरकार पर हमला

नेशनल डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अडानी समूह के मामले को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पूछा क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? हमने तो सिर्फ जेपीसी जांच की मांग की है। इसके साथ ही खरगे ने अडानी समूह को लेकर संसद में दिए गए भाषण के कुछ अंश को हटाने का आरोप लगाया। खरगे ने कहा कि संसद में अडानी को लेकर उठाए गए सवाल का अंश हटा दिया गया। क्या ये सही है?

Shouldn't there be an inquiry into the Adani scam, Shouldn't JPC be formed? Shouldn't there be a discussion on the money that public sector banks have invested in Adani's company? Public money is involved in it.Why does the govt have a problem with taking Adani's name?: Cong Pres pic.twitter.com/PrkEF1Iswu — ANI (@ANI) February 10, 2023