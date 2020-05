भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर देशद्रोही हरकत करने पर एक महिला टीचर की नौकरी चली गई। यूपी के गोरखपुर में एक निजी

इंटरनेशनल डेस्कः भारत के राज्य उत्तर प्रदेश (UP) में कथित तौर पर देशद्रोही हरकत करने पर एक महिला टीचर की नौकरी चली गई। यूपी के गोरखपुर में एक निजी स्कूल की टीचर की हरकत से हंगामा मच गया। टीचर ने अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास में नाउन समझाने के नाम पर व्हाट्एसएप ग्रुप में पाकिस्तान का गुणगाण वाले कई उदाहरण दिए। इन उदाहरणों पर बच्‍चे चौंके और अपने माता-पिता से शिकायत की। इसके बाद हंगामा मच गया। शिक्षिका क्‍लास फोर्थ 'ए' की क्‍लास टीचर बताई जाती हैं। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि उनकी हरकत पाकिस्तान के पक्ष में बच्चों का ब्रेनवाश करने की साजिश है। मामले की सूचना एडी बेसिक, डीआईओएस और बीएसएस को दे दी गई है। खुफिया एजेंसियां भी मामले को लेकर सतर्क हो गई हैं।

अभिभावकों के सख्‍त तेवर देकर स्‍कूल प्रबंधन ने फिलहाल शिक्षिका को काम से रोक दिया है। उन्‍होंने शिक्षिका को बर्खास्‍त करने की बात कही है। उधर, नौकरी जाती देख शिक्षिका ने भी अपनी सफाई देनी शुरू कर दी। उनकी कोशिश इसे एक छोटी सी गलती बताकर बच जाने की है। दरअसल कोरोना लॉकडाउन के चलते ज्‍यादातर स्‍कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। इसके लिए व्हाट्सएप और वेबकास्ट ग्रुप बने हैं। इस दौरान एक निजी स्कूल की टीचर शादाब खानम ने ने ऑनलाइन क्लासेस दौरान शुक्रवार को कक्षा चार-ए के व्हाट्एसएप ग्रुप में कई पोस्‍ट डाले। वह नाउन का मतलब समझा रही थीं। लेकिन उनके उदाहरणों में भारत के नहीं पाकिस्तान में जिक्र किया जा रहा था। पाकिस्‍तान को 'मदर लैंड' बताने की कोशिश के साथ कई आपत्तिजनक बातें लिखी जा रही थीं।

कुछ ही देर में ये पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल हो गए। शिक्षिका ने व्हाट्स एप ग्रुप पर एक पीडीएफ फाइल भी पोस्‍ट की थी जिसमें पाकिस्तान से संबंधित तीन अलग-अलग बातें थीं। एक में लिखा था 'मैं पाकिस्तानी आर्मी मज्वाइन करूंगा' (I will join pak army), दूसरे में लिखा था, 'पाकिस्तान हमारी मातृभूमि' (Pakistan is our dear motherland) बताया गया। तीसरे उदाहरण में पाकिस्तानी पायलट राशिद मिन्हास (Rashid minhas was a brave soldier) की बहादुरी का जिक्र था। यह पीडीएफ अभिभावकों ने देखी तो उन्‍होंने तत्‍काल इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन से की। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि यह बच्चों पर राष्ट्रविरोधी मानसिकता थोपने की साजिश है। कई अभिभावकों ने शिक्षिका को गिरफ्तार करने और राष्‍ट्रदोह का मुकदमा चलाने की भी मांग की।

अभिभावकों ने बताया कि इस व्हाट्स एप ग्रुप की एडमिन शिक्षिका शादाब खानम ही हैं। ग्रुप में 40-50 बच्चे जुड़े हैं। ये खबर जैसे ही स्कूल प्रबंधन तक पंहुची तो स्कूल प्रबंधन भी हरकत में आ गया है। स्कूल प्रबंधक ने कहा कि ये गलती स्वीकार्य नहीं है। शिक्षिका को कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही जब तक उनका जवाब नहीं मिलता है तब तक शिक्षिका को ऑनलाइन क्लास में अध्ध्यन सामाग्री डालने पर रोक लगा दी गई है।

उधर, ऑनलाइन क्लास में पाकिस्तान का उदाहरण देने वाली शिक्षिका शादाब खानम ने कहा कि जल्दबाजी में ऑनलाइन कंटेंट अपलोड करने में गलती हुई है। गूगल से मैने जब ‘डिफिनेशन ऑफ नाउन विद एक्जाम्पल’ इमेज में सर्च किया तो उसमें ये पाकिस्तान वाले उदाहरण मिले। जल्दबाजी में मैने बिना पढ़े उसे व्हॉट्सग्रुप पर अपलोड कर दिया। हालांकि उसके फौरन बाद ही मैने ग्रुप पर साफ कर दिया था कि गलती से इंडिया की जगह पाकिस्तान लिखा गया है। इन्हे सिर्फ उदाहरण समझा जाए। मैं सच्ची देशभक्त हूं और कभी ऐसी बात जानबूझ कर नहीं कर सकती जो देशद्रोह की श्रेणी में आए। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। मगर शिक्षिका का ये तर्क स्कूल प्रबंधन के गले नहीं उतर रहा है। स्कूल प्रबंधन का मानना है कि गूगल पर नाउन को सर्च करने के दौरान आसानी से पाकिस्तान से जुड़ा कोई उदाहरण सामने नहीं आता है। यह कृत्य सुनियोजित साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं।