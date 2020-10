नेशनल डेस्कः देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई जहां दिन-रात रफ्तार रहती है सोमवार सुबह अचानक थम गई। ट्रैफिक लाइट्स बंद हो गईं, लोकल ट्रेन रूक गई जो जहां था वहीं फंस गया। कई जगह अंधेरा छा गया। हाईकोर्ट की सुनवाई बाधित हो गई। मुंबई में सुबह 10 बजकर 5 मिनट पर सब उथल-पुथल हो गया। लोग सड़कों पर आ गए। मुंबई में सुबह तकनीकी गड़बड़ी की वजह से बिजली बंद हो गई। बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (BEST) ने ट्वीट कर बताया कि टाटा की बिजली आपूर्ति फेल होने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। लोकल रूकने से लोग परेशान हो गए। मुंबई के अलावा ठाणे के भी कुछ हिस्सों में बत्ती गुल हो गई।

