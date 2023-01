विकास पथ पर आगे बढ़ रहा भारत, 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन

नेशनल डेस्क: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हम एक राष्ट्र के रूप में एक साथ, जो हमने हासिल किया है, उसका जश्न मनाते हैं। भारत की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और हर नागरिक को देश की गौरव गाथा पर गर्व है। भाषाओं और मजहब ने हमें एक किया। हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। आशा और विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत एक मजबूत लोकतंत्र है।

We should also remember role of jurist BN Rau, who had prepared initial draft&other experts and officers who helped in making of Constitution. We're proud of fact that members of that assembly represented all regions&communities of India&that they included 15 women too:Pres Murmu pic.twitter.com/5aOKDnvYnM — ANI (@ANI) January 25, 2023