पुण्यतिथि: PM मोदी, राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति समेत केंद्रीय मंत्रियों ने ‘सदैव अटल' जाकर भारत रत्न वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि

नेशनल डेस्क: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली स्थित ‘‘सदैव अटैल'' जाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने भी ‘‘भारत रत्न'' वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। ‘‘सदैव अटल'' वाजपेयी का स्मारक है।

