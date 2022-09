जेल में कर्मचारियों को चकमा देकर भागे 6 कैदियों में 4 की भीड़ ने पीट-पीटकर की हत्या, देखें वीडियो

शिलांग: मेघालय में जेल से भागे चार कैदियों की भीड़ द्वारा बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या करने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। वहीं इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है।

दरअसल, मेघालय के वेस्ट जयंतिया हिल्स जिले में जेल से भागे चार विचाराधीन कैदियों की भीड़ ने कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 10 सितंबर को 6 कैदियों का एक समूह जोवाई जेल में कर्मचारियों को चकमा देकर भाग गया और उनमें से पांच रविवार को लगभग 70 किलोमीटर दूर शांगपुंग गांव पहुंच गए।

ग्राम प्रधान आर. राबोन ने बताया कि रविवार अपराह्न करीब तीन बजे जब एक कैदी खाने का सामान लेने एक चाय की दुकान पर गया, तो स्थानीय लोगों ने उसे पहचान लिया और पूरे इलाके को इसकी खबर दे दी। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और कैदियों को पास के जंगल में ले गए। घटना के एक कथित वीडियो में डंडे लिए गुस्साए गांव वाले दिख रहे हैं, जिन्होंने कैदियों को पकड़ रखा है और उन्हें बुरी तरह पीट रहे हैं। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में एकत्र लोगों ने कैदियों का नजदीकी जंगल तक पीछा किया। घटना का कथित वीडियो सामना आया है, जिसमें आक्रोशित ग्रामीण कैदियों को डंडे आदि से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं।

