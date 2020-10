इंटरनेशनल डेस्कः कनाडा में अन्य संगठनों के साथ कनाडा-भारत के मित्रों (Friends of Canada-India ) ने उइगर मुसलमानों के दमन को लेकर चीन के खिलाफ फिर प्रदर्शन किया । इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आर्ट गैलरी से लेकर कनाडा के वैंकूवर स्थित चीनी वाणिज्‍य दूतावास तक मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने उइगर मुस्लिम समुदाय और अन्य जातीय समूहों के खिलाफ चीनी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ वैंकूवर में स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास के बाहर जमकर नारेबाजी की।

Stories You May Like