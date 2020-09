राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) से जुडी मांगों को लेकर प्रदर्शन काफी उग्र ​हो गया। आंदोलनकारियों ने पुलिस दल पर पथराव किया और पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान चार पुलिसकर्मी घायल हो गए...

#WATCH Rajasthan: Protestors blocked National Highway 8 near Dungarpur and pelted stones on police personnel as part of their demonstration demanding recruitment of reserved category candidates on vacant unreserved positions for teachers from the year 2018. (24.09.20) pic.twitter.com/ly8FCn85SQ