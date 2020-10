महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। इसी मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य स्थित सिद्धिविनायक मंदिर के सामने प्रदर्शन किया और जबरन मंदिर में घुसने का प्रयास भी किया। प्रद

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। इसी मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य स्थित सिद्धिविनायक मंदिर के सामने प्रदर्शन किया और जबरन मंदिर में घुसने का प्रयास भी किया। प्रदर्शन बढ़ने पर बीजेपी विधायक प्रसाद लाड माहिती को हिरासत में लिया गया।

#WATCH Maharashtra: BJP leader Prasad Lad detained along with other party workers by police during a protest outside Siddhivinayak temple in Mumbai.



BJP is organising demonstrations across the state today, demanding re-opening of all temples for devotees. pic.twitter.com/Q0U2hZm6Ie