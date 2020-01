यूक्रेन विमान को गलती से मार गिराने के बाद ईरान में हंगामा शुरू हो गया और शनिवार को हजारों की संख्या में लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों प...

तेहरानः यूक्रेन विमान को गलती से मार गिराने के बाद ईरान में हंगामा शुरू हो गया और शनिवार को हजारों की संख्या में लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आए। इन प्रदर्शनकारियों ने ईरान के सुप्रीम लीडर नेता आयतुल्ला अली खामनेई के इस्तीफे की मांग की है। तेहरान में अमेरिकी दूतावास और अमीर काबिर यूनिवर्सिटी के बाहर हज़ारों की संख्या में लोग जमा हुए।इन सबके हाथों में पोस्टर्स और बैनर थे, जिस पर खामनेई को हटाने के नारे लिखे थे।

More protests in Iran: In front of Tehran Polytechnic University:



“Death to the Islamic Republic, down with Khamenei”



pic.twitter.com/1KrL99XGKQ