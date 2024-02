'MSP पर कानूनी गारंटी दी जाए, हम चाहते हैं कि पीएम आगे बढ़ें और किसानों से बात करें' : सरवन सिंह पंढेर

नेशनल डेस्क: पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने अपना बयान देते हुए कहा, ''मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि MSP की गारंटी वाला कानून इतनी जल्दी नहीं बन सकता...हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें उस (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी दी जाए ताकि हम उस एमएसपी से नीचे फसल नहीं बेचते हैं। इसलिए, किसी समिति का कोई सवाल ही नहीं है... हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आगे बढ़ें और किसानों से बात करें...''

बता दें कि हरियाणा सरकार ने किसानों के 'दिल्ली चलो' विरोध मार्च के मद्देनजर सात जिलों- अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS सेवाओं पर प्रतिबंध दो दिन बढ़ाकर 15 फरवरी तक कर दिया है।

#WATCH | Shambhu Border, Delhi | Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Committee General Secretary Sarwan Singh Pandher says, "...There are reports in the media that the MSP guaranteeing law can not be formed so soon...All, we are saying is to give us a legal guarantee on that (MSP) so… pic.twitter.com/w0QyYdCbWS — ANI (@ANI) February 14, 2024