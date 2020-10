भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि हाल में शामिल राफेल विमान आठ अक्टूबर को वायु सेना दिवस की परेड में हिस्सा लेगा। वर्ष 1932 में भारतीय वायु सेना की स्थापना के उपलक्ष्य में वायु सेना दिवस मनाया

नई दिल्लीः भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि हाल में शामिल राफेल विमान आठ अक्टूबर को वायु सेना दिवस की परेड में हिस्सा लेगा। वर्ष 1932 में भारतीय वायु सेना की स्थापना के उपलक्ष्य में वायु सेना दिवस मनाया जाता है। इस साल वायुसेना 88वीं वर्षगांठ मनाएगी। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर वार्षिक परेड में विभिन्न विमानों को प्रदर्शित किया जाएगा।

#AFDay2020: Rafale – The Rafale is a 4.5 generation, twin-engine omnirole, air supremacy, interdiction, aerial reconnaissance, ground support, in-depth strike, anti-ship and nuclear deterrence fighter aircraft, equipped with a wide range of weapons.#KnowTheIAF#IndianAirForce pic.twitter.com/Zv6VXc17q9