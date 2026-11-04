राहा कपूर की 'रामायण' से एक्टिंग में डेब्यू? रणबीर कपूर ने बताया- बेटी ने शूट किया उनके साथ एक सीन

रणबीर कपूर के लिए आने वाली फिल्म 'रामायण' सिर्फ एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह उनके परिवार के लिए भी एक बहुत ही खास और भावनात्मक अनुभव बन चुका है। फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी बेटी राहा कपूर का इस महाकाव्य से एक गहरा नाता जुड़ गया है।...

नई दिल्ली: रणबीर कपूर के लिए आने वाली फिल्म 'रामायण' सिर्फ एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह उनके परिवार के लिए भी एक बहुत ही खास और भावनात्मक अनुभव बन चुका है। फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी बेटी राहा कपूर का इस महाकाव्य से एक गहरा नाता जुड़ गया है। फिल्म के रिलीज होने से पहले रणबीर ने एक इंटरव्यू में राहा से जुड़े कई दिलचस्प खुलासे किए हैं।

राहा ने एक शॉट की शूटिंग भी की

रणबीर ने बताया कि वे और उनकी पत्नी आलिया भट्ट अक्सर राहा को रामायण की कहानियां सुनाते हैं। सेट पर बार-बार आने जाने की वजह से राहा को इस पौराणिक दुनिया को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। अभिनेता ने खुलासा किया कि राहा ने फिल्म में उनके, साई पल्लवी (सीता) और रवि दुबे (लक्ष्मण) के साथ एक शॉट की शूटिंग भी की है। रणबीर ने खुशी जताते हुए कहा कि यह पहली ऐसी कहानी होगी जिसे वह बड़े पर्दे पर देखेगी, और वह सच में इस खूबसूरत सफर का हिस्सा रही है। उनका मानना है कि पिता बनने के ठीक बाद यह फिल्म उनके जीवन में आई, जिससे एक बेहतर इंसान बनने की उनकी इच्छा और इस कहानी के साथ उनका जुड़ाव और भी ज्यादा गहरा हो गया है।

रणबीर ने कहा, "राहा को खुद भी रामायण की कहानी में बहुत दिलचस्पी है। मैं और आलिया (भट्ट) उसे अक्सर कहानियां सुनाते हैं। वह कई बार सेट पर आई है। उसने साई और लक्ष्मण (रवि दुबे) के साथ भी एक शॉट दिया है। इसलिए, वह सच में इस सफर का हिस्सा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि यह पहली ऐसी कहानी होगी जिसे वह स्क्रीन पर देखेगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वह इसे जरूर देखे।"

रणबीर ने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे यह फिल्म उनके जीवन में ठीक उसी समय आई, जब वे पिता बने थे। उन्होंने कहा कि पिता बनने के बाद उनमें एक बेहतर इंसान बनने की नई चाहत जगी, जिससे इस कहानी के साथ उनका जुड़ाव और भी अर्थपूर्ण हो गया। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह एक बेहतर इंसान बनने की मेरी अपनी इच्छा थी; यह मेरे जीवन में बिल्कुल सही समय पर आई, ठीक उसी वक्त जब मैं पिता बना था।"



राहा ज़िंदगी का 'दीया'

रणबीर ने अपनी को-स्टार साई पल्लवी के साथ एक प्यारा निजी पल भी साझा किया। जब उनसे पूछा गया कि उनकी ज़िंदगी का 'दीया' या रोशनी कौन है, तो उन्होंने जवाब देने में ज़रा भी देर नहीं लगाई। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी राहा का नाम लिया। त्योहारी सीज़न के बारे में बात करते हुए रणबीर ने कहा, "मेरे लिए, यकीनन मेरी बेटी। यह उसकी चौथी दिवाली है... दिवाली से दो दिन पहले, यानी 6 नवंबर को उसका जन्मदिन है। इसलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे ढेर सारा आशीर्वाद मिले और उसके आस-पास अच्छी ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहे।"

राहा का जन्मदिन दिवाली के इतने करीब होने की वजह से, कपूर परिवार के लिए यह त्योहारी सीज़न और भी खास हो जाता है। 6 नवंबर को वह चार साल की हो जाएगी, जो उसके पिता की फिल्म के पहले भाग के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के ठीक एक दिन बाद है।

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और नमित मल्होत्रा ​​द्वारा निर्मित, 'रामायण' को भारतीय महाकाव्य के दो-भाग वाले सिनेमाई रूपांतरण के रूप में प्लान किया गया है। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में और सनी देओल हनुमान के रूप में नज़र आएंगे। कलाकारों की इस टोली में अरुण गोविल, लारा दत्ता, शीबा चड्ढा और अन्य जाने-माने कलाकार भी शामिल हैं।